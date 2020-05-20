3天新增55病例 阿根廷第2大城重新封城

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（法新社布宜诺斯艾利斯19日电） 当局今天表示，阿根廷第2大城科尔多瓦（Cordoba）2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，因此已重新封城。

阿根廷3月20日起采取封城措施，但部分地区与区域获准松绑限制，特别是病例极少的地区。

科尔多瓦人口140万，位于首都布宜诺斯艾利斯西北约700公里处。

上周科尔多瓦放行特定活动，商店和理发厅恢复营业，可前往宗教中心并于周末外出，但过去3天通报新增55病例之后，当局决定让科尔多瓦重新封城。

科尔多瓦卫生局长卡多佐（Diego Cardozo）表示：「我们将收回松绑措施，请大家忍耐，周末娱乐活动继续暂停。」

商店不得营业，仅必要的商业和工业活动得以继续，新限制措施将实施到24日，仅适用于科尔多瓦市，科尔多瓦省不适用。

阿根廷目前累计确诊病例8358例，384例死亡，大部分病例出现在人口占全国1/3的大布宜诺斯艾利斯地区，科尔多瓦省则有418例。

阿根廷也有其他城市恢复封城措施，例如巴塔哥尼亚高地（Patagonia）的亚科巴奇镇（Jacobacci），所有矿业活动、公共工程和民间工程都已暂停。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP