佛州迪士尼恢复营业 仅限购物区

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（法新社迈阿密20日电） 美国佛罗里达州逐步解封，度假乐园「迪士尼世界」（Walt Disney World Resort）也在今天打开大门，但仅提供用餐和购物服务，娱乐设施仍维持关闭。

园区欢迎游客来到奥兰多（Orlando）「迪士尼之泉」（Disney Springs）购物区之际，2019冠状病毒疾病（COVID-19）时代的新现实赤裸裸摊在阳光下。

停车位有限、为鼓励社交距离设立障碍、入园时间缩短之外，员工会不断消毒大家经常碰触的表面，游客入园时须接受量体温，并配戴口罩。

「迪士尼之泉」官网也写道：「COVID-19是种极具传染性疾病，可导致重病与死亡。参观迪士尼之泉，您自愿承担暴露COVID-19的所有风险。」

迪士尼之泉副总裁赛门（Matt Simon）在部落格贴文说：「今天的世界已经不一样了，需要共同分担责任，每个人都要做好分内的事。」

佛州现在开始分阶段解除3月中旬起实施的经济封锁措施，下周将有更多餐厅和酒吧恢复营业；但这个「阳光之州」以迪士尼世界和环球影城为首的娱乐园区，仍不知道何时才能重新开放。

佛州南部多数海滩也依旧关闭。

© 2020 AFP