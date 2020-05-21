全球累计确诊逼近500万大关 世卫官员：悲剧性的里程碑

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（法新社日内瓦20日电） 全球过去24小时新增10万6000人染疫，创下单日最高纪录，全球累计确诊人数逼近500万大关，世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩说，这是「悲剧性的里程碑」。

法新社汇整的官方数据显示，截至台湾时间21日凌晨3时，全球累计32万5232人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），494万3050人染疫，在富国逐步解除防疫封锁令之际，世卫对贫穷国家的状况表达忧心。

莱恩今天警告，美国向世卫提供巨额资金的任何终止，将对「世界上最弱势人群提供基本卫生服务造成重大影响」。

他对任何削减金援的举措表达「忧心」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在记者会上说，全球疫情大流行「还有很长一段路要走」。「我们非常忧心中低收入国家病例增加的情况。」

川普对世卫在疫情爆发初期反应慢半拍，甚至过度偏袒中国大为不满，因而致函谭德塞，要求世卫在30天内推行重大改革，否则美国将永久冻结资金援助，甚至退出世卫组织。

谭德塞表示，（世卫）已接获这封信，正在仔细研读，并矢言将继续领导全球对抗疫情。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP