全球COVID-19死亡人数破32.5万 逾494万人确诊

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间20日19时（台湾21日凌晨3时），全球累计32万5232人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，其中3/4位于欧美；累计确诊494万3050例。

至少182万7200人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万2583人病故，确诊达153万9633例，28万9392人已康复。

死亡人数次多的英国累计共3万5704人病故，确诊达24万8293例，超过义大利（3万2330人死亡，22万7364人确诊）、法国（2万8132人死亡，18万1575人确诊）和西班牙（2万7888人死亡，23万2555人确诊）。

法国19日曾下修死亡人数，因其改变记录养老院死亡案例的方式。

中国（不含港澳）境内累计通报4634死和8万2965例确诊，7万8244例康复。

目前欧洲累计确诊194万4258例，16万9674死；美国和加拿大累计确诊161万9714例，9万8674死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊58万3045例，3万2422死。

亚洲累计确诊38万7127例，1万2941死；中东地区累计确诊30万6715例，8420死；非洲累计确诊9万3772例，2973死；大洋洲累计确诊8426例，128死。

© 2020 AFP