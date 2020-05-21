监测疫情 澳洲展开大规模污水检测

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（法新社墨尔本21日电） 澳洲戮力对抗冠状病毒疫情大流行，于本周展开大规模污水检测计画，以期能找出隐藏的病毒群。

墨尔本已经开始检测废水与排泄物，寻找病毒踪迹，试图把常规检测与追踪策略的重点摆在郊区或住宅区。

墨尔本自来水公司（Melbourne Water）的克劳斯比（Nicholas Crosbie）说，这项计画希望能对71%的维多利亚州民众样本展开监测。维多利亚州是澳洲人口最多的州之一。

澳洲在历经2个月的防疫限制措施后，采取试验性解禁，卫生官员寄望展开大规模检测计画与追踪社交接触，能协助防止爆发第2波疫情。

拥有2500万人口的澳洲已进行逾100万例检测，但当局表示，检测废水是廉价且有效的疾病监测方法。

水文学家将水桶放入下水道收集样本，然后带回实验室中浓缩，并检测病毒痕迹。

克劳斯比说：「我们知道在出现症状以后，冠状病毒最长6周会透过粪便排出。」

假使实验室侦测到阳性结果，就可以追溯到来自的社区，但无法进一步将范围缩小到那一户。

澳洲成功防控2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，迄今只有7000多起确诊病例及100人染疫病故。

© 2020 AFP