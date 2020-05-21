秘鲁确诊破10万 医疗体系濒临崩溃

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（法新社利马20日电） 秘鲁卫生部今天公布，秘鲁成为继巴西后第2个新冠肺炎确诊病例突破10万大关的南美洲国家。当地医疗系统已濒临崩溃，医院充满来不及处理的遗体。

秘鲁死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数累计已突破3000人，在拉丁美洲国家中仅次巴西和墨西哥。

自4月30日以来，秘鲁确诊和病故人数皆已跃升3倍。尽管秘鲁实施封城措施已达9周，经济陷入瘫痪，但染疫和不治人数仍持续增加。

秘鲁大多数病例集中在首都利马（Lima）和邻近港市卡要（Callao）。秘鲁3200万人口多达1/3居住的这个区域。

秘鲁医疗系统已负荷过重，濒临崩溃。公立医院面临医疗物资严重短缺。

利马的希波里托乌纳内医院（Hipolito Unanue Hospital）一名护理师阿玛斯（Miguel Armas）告诉法新社：「情况宛如恐怖片。（医院）里都是遗体，好像墓地。病患在椅子上或轮椅上死去。」

阿玛斯和其他医护人员今天走上街头抗议，要求当局提供更好的防护装备。

根据官方公布的最新数据，秘鲁目前有7500名新冠肺炎患者在医院接受治疗。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP