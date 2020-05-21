脸书有信心 能协助阻止外国干预美国大选

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（法新社伦敦21日电） 脸书创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，他对自家公司「很有信心」，相信能帮助阻止意图影响今年底美国总统大选结果的各种干预。

祖克柏受访时告诉英国广播公司（BBC），为打击网路假讯息活动，脸书这次做出更充分准备，但他也承认，脸书在2016年美国大选期间「准备不足」。

祖克柏提及：「各国将继续尝试及干预，我们将看到类似问题，但自2016年起我们学到许多教训，我很有信心在即将到来的选举，我们将能捍卫选举的诚信。」

祖克柏形容，防止选举干预有点像是对抗俄罗斯、伊朗及中国等国家的「军备竞赛」。

他还说：「我们不希望他国政府企图及干预选举，所以无论成效为何，我认为我们必须与有能力阻止这种情况发生的每一个人合作。」

2017年10月，脸书曾在美国参院听证会上指称，在2016年大选期间及选后，多达1亿2600万美国人在脸书上接触到俄国支持的假内容。

脸书指出，它认为在川普与美国前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）对决的选战期间，俄国支持的120个假网页制造了8万则贴文。

© 2020 AFP