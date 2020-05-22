川普自称有戴口罩 但不想被拍到

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（法新社美国伊普西兰蒂市21日电） 美国总统川普今天参观福特的工厂，爆料自己有戴口罩，只是不想让媒体捕捉到画面。

川普（Donald Trump）在参观位于密西根州伊普西兰蒂市（Ypsilanti）的福特（Ford）汽车工厂时，拿起一个口罩，并说稍早他有戴口罩。这家工厂现在改生产呼吸器、口罩和其他医疗设备，以对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

他在造访工厂时告诉记者和摄影师：「我之前有戴口罩，我在后面有戴一个，但我不想让媒体看到。」

在福特工厂内，几乎每个人都有戴口罩，以符合公司政策和政府关于防范这个具高度传染力病毒的建议。

汽车业巨擘福特在声明中表示，董事长福特（Bill Ford）「在总统抵达时，鼓励他戴上口罩，他私下参观3辆福特GT跑车（Ford GT）时都戴着口罩。总统之后在参观其他地方时摘下口罩。」

川普致力让美国人将2019冠状病毒疾病抛在脑后，并努力重启正在衰退的经济，他从未在公开场合戴口罩。他先前说，他不认为戴上口罩的样子符合他对自己身为世界领袖的认知。

但今天川普却说，口罩「非常棒，它看起来很好。」

© 2020 AFP