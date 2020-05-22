拟召开G7实体峰会 川普：主要在白宫举行

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天证实，计画召开7大工业国集团（G7）领袖实体峰会，可能「主要」在白宫举行。

川普告诉记者：「看来G7峰会即将登场。」

他又说，G7领袖实体峰会「主要在白宫」举行，也「可能有部分在大卫营」。马里兰州的大卫营（Camp David）是美国总统专属度假地点。

川普20日首次表示，希望恢复召开原本宣布取消的G7峰会。他呼吁英国、加拿大、法国、德国、义大利与日本的领导人飞至美国亲自与会。

G7峰会原预定今年6月在大卫营举行，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，导致航空旅行陷入大规模停摆，并使得许多国家实施全面封城，相关计画调整为召开视讯会议。

白宫表示，当全球经济由封锁逐渐恢复开放之际，如今把这项大型外交会议重新排入日程，可视为「实力的展现」。

7大先进工业国集团每年召开会议，磋商国际经济合作。时值7国致力于修复疫情造成的损害之际，他们的经济指导方针更加重要。

对于川普主张举行G7实体峰会，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）是最新一位审慎积极响应的高层领导人。他的发言人表示，「若情况允许」，米歇尔将会出席。

美国是遭受疫情肆虐最严重的国家，总计超过150万人染疫，逾9万3000人因而身故。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP