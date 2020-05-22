杜鲁道称 中国不了解加拿大独立司法制度意义

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（法新社渥太华21日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天指出，北京将一名中国企业主管在温哥华被捕一事，与2名加拿大人在中国遭拘留连结在一起，显然并不了解独立司法制度的意义。

2018年12月，加拿大应美国要求，在温哥华逮捕华为技术公司主管孟晚舟，9天后，中国即拘留加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

杜鲁道表示：「事情才刚开始，我们就见到中国官员将这两件事连结在一起。」

「加拿大拥有一套独立的司法系统，不受政治人物干预或藐视。」

他说：「中国行事作风相当不同，似乎对此并不了解。」他还表示，将两件事连结在一起「令人苦恼」，但誓言将持续施压，要中方释放这2名加拿大人。

法新社报导，逮捕事件让中加指控「任意拘留」和人质外交，加上贸易制裁和暂停使节互访等，导致两国关系陷入有史以来最大危机。

康明凯和史佩弗因涉间谍活动而遭拘留，并不得聘用律师。

孟晚舟获保后一直生活在温哥华的宅邸中，仍为引渡问题进行法律攻防。

美国指称华为违反美国对伊朗制裁措施，正试图将孟晚舟引渡至美国受审。

稍早，中国驻加拿大大使丛培武告诉加拿大「环球新闻」（Global News）：「称职的中国当局根据法律，正在处理（康明凯和史佩弗）这些案子。」

接着，他把焦点转向孟晚舟说，她的案子是「我们两国关系最大议题」，再度要求将她「平顺安全地」送回中国。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP