研究：网路儿童性剥削图像来源 菲律宾居全球之首

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（法新社马尼拉22日电） 慈善组织英国国际正义使命团公布报告指出，菲律宾已成为全球已知最大的网路儿童性剥削图像来源国，当地的长期贫穷助长对儿童的侵害。

根据国际正义使命团（International Justice Mission, IJM）长达7年的调查，几乎所有虐童案都是由受害儿童的双亲与亲戚所造成。

报告指出，由于英语流利与网路覆盖率高，这个前美国殖民地成为儿童色情的「全球热点」。

根据从执法部门搜集的资料所完成的这项研究发现，自2014至2017年，菲律宾境内用来架设儿童色情网站的网址，比例增加了3倍。

IJM菲律宾主管伊挪森席欧（Samson Inocencio）表示：「目前有很多需要救援的孩子，但救援得从及时侦查与大力举发开始。」

研究报告指出，国际正义使命团发现的受害者中，有些已被荼毒多年，而且年纪最小的不满一岁。

回应国际正义使命团的调查，菲律宾司法部次长维亚（Emmeline Villar）发表声明说：「要遏止像菲律宾这样的来源国与需求国有罪不罚的情况，全球必须采取一致行动。」

联合国儿童基金会（United Nations Children's Fund, UNICEF）今年2月间曾指出，菲律宾是全球儿童性虐图像的主要来源国之一，单单2108年，交换和交易的菲律宾儿童「性图」即高达60万张。

总部在首都马尼拉的儿童权利组织菲律宾儿童保护网（Child Rights Network Philippines）上个月警告，菲律宾因疫情封城，导致线上分享与贩售的儿童性虐图像增加。（译稿：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP