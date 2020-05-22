美黑人慢跑男遭白人枪杀 警逮第3嫌

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（法新社华盛顿22日电） 美国乔治亚州一名手无寸铁的非裔男子慢跑时遭人开枪击毙，全美民众群情激愤。调查人员继逮捕一对白人父子主嫌后，今天以涉犯杀人等罪逮捕拍下枪击过程的涉案男子。

乔治亚州调查局（Georgia Bureau of Investigation）说，50岁的布莱恩（William Bryan Jr）被控在2月亚伯里（Ahmaud Arbery）枪击案里涉犯谋杀重罪与企图非法监禁。

25岁的亚伯里是2月23日趁着艳阳天，在布朗斯威克镇（Brunswick）住宅区慢跑时遇害。

但直到两周前，调查人员才逮捕涉案两名白人男性主嫌，分别是64岁的退休警官葛瑞格里．马麦可（Gregory McMichael）与他34岁的儿子崔维斯．马麦可（Travis McMichael），当时距离枪击案已经超过两个多月。

而他们落网的两天前，布莱恩所拍下的亚伯里遭枪击画面流出，在美国引起轩然大波；社运人士气愤地说，亚伯里之死凸显美国根深蒂固的种族主义。

侦办此案的头两名检察官以自己曾与主嫌老马麦可有利害关系声请回避，不过，第2名法官是在承办的数周后才提出。

老马麦可先前长年在地方检察官办公室担任警探。被害人家属始终质疑办案人员不在第一时间抓人、检警官官相护。

乔治亚州检察长卡尔（Chris Carr）已请求由联邦层级的司法部派员调查本案侦办过程是否涉及不法与渎职。

© 2020 AFP