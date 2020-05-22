联合国法庭：卢安达大屠杀主嫌之一比齐马纳已逝

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（法新社海牙22日电） 联合国（UN）特别法庭今天宣布，根据找到的遗骸，1994年卢安达大屠杀头号嫌犯之一比齐马纳（Augustin Bizimana）证实已死亡，且过世已20年。他被控犯下种族灭绝等13项罪名。

联合国「国际刑事法庭机制」（Mechanism for International Criminal Tribunals，MICT）发布声明指出，根据在刚果的黑角（Pointe-Noire）一处墓地找到的遗骸进行最后身分确认，据信比齐马纳（Augustin Bizimana）已于2000年8月左右死亡。

1994年卢安达大屠杀期间，胡图族（Hutu）极端分子发动为期100多天的暴力杀戮，造成约80万人死亡，死者以图西族（Tutsi）占多数，但也包括温和派胡图族人。

联合国的「卢安达国际刑事法庭」（International Criminal Tribunal for Rwanda）1998年以种族灭绝、谋杀、性侵和虐待等13项罪名，起诉曾任卢安达国防部长的比齐马纳。他被控谋杀对象包括卢安达前总理乌维林吉伊马纳（Agathe Uwilingiyimana）和10名比利时籍联合国维和人员。

总部位于坦尚尼亚阿鲁沙（Arusha）的卢安达国际刑事法庭已于2015年正式关闭，职务转交「国际刑事法庭机制」。

6天前属于最后一批据信仍在逃卢安达大屠杀嫌犯的卡布加（Felicien Kabuga）才在法国巴黎被捕，结束1/4世纪的逃亡生涯。卢安达国际刑事法庭1997年以种族灭绝等7项罪名将他起诉。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP