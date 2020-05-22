超级气旋安芬造成95人死亡 印度孟加拉展开清理工作

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（法新社孟加拉萨德基拉21日电） 印度和孟加拉遭遇1999年来最强的气旋安芬（Amphan）侵袭，所到之处，均留下满目疮痍的景象，造成至少95人死亡，今天这两国展开大规模清理工作。

气旋安芬将房屋夷为平地、掀翻屋顶，树木被连根拔起，高压电塔倒塌；风暴潮淹没沿岸村庄，重创对当地经济极为重要的养虾场。

联合国驻孟加拉办事处估计1000万人受影响，约50万人可能流离失所。

但死亡人数远低于前几个气旋夺走的数千条人命，归因于气象预报能力改善，加上灾害应变计画优化。

疫情期间遭遇气旋袭击，引发避难所挤满人，恐加速疫情传播的担忧。

印度西孟加拉省（West Bengal）通报共72人死于这场天灾，包括西孟加拉省首府加尔各答的15人。西孟加拉省省长班纳吉（Mamata Banerjee）说：「我从来没看过这种规模的灾害。」

根据孟加拉的官方死亡人数统计，死于这场气旋的有23人。

印度总理莫迪（Narendra Modi）今天将对西孟加拉省和奥里萨省的灾损进行调查，也会参与救灾会议。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP