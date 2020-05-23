反制中国 美扬言取消香港特殊贸易待遇

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（法新社华盛顿22日电） 以美国为首的西方国家对中国公然侵犯香港自治权感到愤怒，美国今天进一步扬言，将取消香港特殊贸易待遇。

美国国会极力主张对香港问题采取强硬作法，但即连某些香港泛民派人士都质疑，取消香港特殊贸易待遇的「极端手段」能否生效。香港已成为北京与华府之间紧张关系加剧的最新战线。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，北京推动制定「香港版国安法」，将为「北京承诺香港的高度自治敲响丧钟」。

香港泛民派公民党籍议员郭荣铿表示，香港反对派势力感谢美国的努力，呼吁继续保持警觉；并说，担心未来几天警方会采取镇压行动。

郭荣铿虽承认，许多港人对中国感到愤怒，也支持美国的作法，不过他提醒美国注意撤销香港特殊贸易地位的风险。

郭荣铿在保守派智库传统基金会的视讯会议中说：「这几乎像是一种极端手段，一旦采用，将玉石俱焚，使得香港很难复原。」

他说：「如果中国蠢到以为他们可以毁掉香港，他们不需要一个国际金融中心，那么当然他们可以为所欲为。」

美国总统川普的经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）也在白宫对记者提出了类似的说法：「藐视法治对中国经济非常、非常不利。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP