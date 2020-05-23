各州防疫不敢大意 川普要求立即开放宗教场所

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（法新社华盛顿22日电） 美国正逐步松绑针对2019冠状病毒疾病所做的防疫封锁措施之际，总统川普今天要求各州州长立即同意让宗教场所重新开放。

川普（Donald Trump）在白宫记者会上说：「今天我要明确地说，包括教堂、犹太会堂、清真寺等宗教设施，是提供必要服务的必要场所。」

他说：「州长们需要做正确的事，就是允许这些在信仰上非常重要的必要场所能立即在这个周末开放。」

「假如他们不照做，我会行使高于州长的权力。美国现在需要更多祈祷，不能更少。」

界定何谓必要服务是州和地方官员的特权，不是由联邦政府决定。许多州及地方政府为了减缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，都禁止宗教场所举办集体仪式。

在部分地区，教堂虽然开放，但要遵循严格的社交距离规范；还有一些地方，神职人员在户外举行仪式，信徒则待在车里参加。

但川普表示，宗教场所应该像药房、餐厅、超市、医院和诊所，以及卖酒的商店等其他被认定是必要的场所一样开放。

川普说：「有些州长认为贩卖酒类的商店和能堕胎的诊所是必要的，却排除教堂和其他宗教场所，这是不对的。」

某些州曾出现关于是否应在防疫封锁期间准许提供堕胎服务的设施维持营业的争论，例如「计划生育协会」（Planned Parenthood）营运的设施。

© 2020 AFP