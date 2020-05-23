研究：羟氯奎宁治冠状病毒无益 反提升死亡风险

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（法新社巴黎22日电） 一项针对近10万名2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者进行的研究显示，使用抗病毒药物羟氯奎宁与氯奎宁治疗不会产生益处，甚至还会提高病患在医院不治的机率。

羟氯奎宁（Hydroxychloroquine）通常用于治疗关节炎，但美国总统川普等公众人物大力提倡使用羟氯奎宁治疗2019冠状病毒疾病，本周甚至宣布他也在服用，引起部分国家政府大量采购。

氯奎宁（Chloroquine）则是抗疟疾药物，但氯奎宁和羟氯奎宁可能都会引发严重副作用，尤其是心律不整。

根据英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）今天刊登的研究报告，这两种药物对COVID-19住院患者都没有益处。

研究人员检视数百间医院的9万6000名患者病历，发现开立这些药物实际上会增加死亡风险。

他们比较了数个组别的试验结果，分别为只使用羟氯奎宁组、只使用氯奎宁组、结合抗生素给予这两种药物的两个组别，以及没有给予这些药物的对照组。

研究结束后，发现对照组约有9%的患者不治，单用羟氯奎宁或氯奎宁治疗的组别中，分别有18%与16.4%患者死亡。

结合抗生素分别给予这两种药物的两个组别，死亡率更高，服用氯奎宁结合抗生素的患者有22.8%死亡，使用羟氯奎宁结合抗生素的患者有23.8%不治。

波士顿布里翰妇女医院（Brigham and Women's Hospit）晚期心脏疾病中心（Center for Advanced Heart Disease）执行董事梅拉（Mandeep Mehra）说：「使用羟氯奎宁或氯奎宁治疗，对COVID-19患者没有益处。」

本身为研究主要作者的梅拉表示：「我们的研究结果显示，服用这些药物可能跟严重心脏问题和死亡风险升高有关。」

苏黎世大学医院（University Hospital Zurich）心脏中心主任鲁斯卡（Frank Ruschitzka）说：「已有数个国家提倡使用氯奎宁与羟氯奎宁，作为治疗COVID-19的可能疗法，无论是单独使用或是结合使用。」

身为研究共同作者的鲁斯卡提到：「现在从我们的研究可知，这些药物对于改善COVID-19病情的机率很低。」

英国里兹大学（University of Leeds）医学院副教授葛里芬（Stephen Griffin）表示，这份刺胳针研究报告「可能是COVID-19疗法研究的里程碑」。

没有参与研究的葛里芬说：「种种迹象显示，这些药物肯定不应该在可观察患者并发症的试验环境以外使用。」

他还指出：「明显可见，在没有经过临床监督下，高调支持使用这些药物，会误导人且是不负责任的。」（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP