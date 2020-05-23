英相强生资深顾问染疫 违反居家隔离趴趴走

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（法新社伦敦22日电） 英国数家媒体今天报导，首相强生（Boris Johnson）的资深顾问康明兹出现新型冠状病毒症状却违反隔离规定出门，受到警方关切。

「每日镜报」（Daily Mirror）和「卫报」（The Guardian）报导，康明兹（Dominic Cummings）出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）症状，却仍从伦敦跑到位于英格兰东北部的杜伦（Durham）找父母。

康明兹是2016年发起脱欧运动的大将之一，强生去年上任时也将康明兹延揽进首相官邸。

英国主要在野党工党（Labour Party）要求首相官邸做出解释，称相关报导指出康明兹把自己看得比法律还高；另一在野党自由民主党（Liberal Democrats）表示这可能会让他丢官。

杜伦的警方证实3月31日接获线报，举发「某人」从伦敦来到杜伦。杜伦警察局在声明中表示：「员警与屋主联系后证实该名人士在场，在屋内某处自主隔离。」

「根据全国警务守则，员警向这家人解释关于自主隔离的规定，并重申关于必要旅行的适当建议。」

根据媒体报导，康明兹稍后被看到与一名儿童在他父母亲住处附近，据信是他的儿子。但在此同时，强生政府为放慢疫情扩散速度，才建议民众只有在必要时才外出，有症状者务必待在家中，使康明兹的行为格外引人侧目。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP