NBA尼克传奇中锋尤英 自曝染疫住院

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（法新社华盛顿22日电） 美国职篮NBA名人堂球星，前纽约尼克传奇中锋「大猩猩」尤英（Patrick Ewing）宣布，他因感染2019冠状病毒疾病而住院。

法新社报导，57岁的尤英今天在推特（Twitter）表示他的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果呈阳性反应。

尤英说：「这个病毒很严重，不该被轻忽，我希望每个人都能保持安全，并照顾好自己和心爱的人。」

「一如既往，我要感谢医护人员和每位在前线（抗疫）的人，我一定会好起来，我们都能度过这个难关。」

乔治城大学（Georgetown University）负责运动选手的部门发出声明表示，尤英正在当地一家医院隔离并接受治疗，也是校内男篮队中唯一染疫的成员。

尤英是美国1992年夺得奥运男篮金牌「梦幻队」的一员，1984年美国男篮奥运夺金时他也在阵中。尤英在NBA征战17个球季，绝大多数时间是在纽约尼克队，曾11度获选参加明星赛。

1985年率乔治城大学拿下全国冠军后，尤英成为NBA选秀状元，并获选年度最佳新秀。

在卸下球员身份后，他在NBA担任好几季的助理教练，之后接掌母校乔治城大学帅印。

© 2020 AFP