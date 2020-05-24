传曾获希特勒收藏 躲过二战大轰炸鳄鱼84岁过世

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯莫斯科动物园证实，逃过二次世界大战时柏林大轰炸的传奇短吻鳄萨腾（Saturn），已以84岁高龄过世。有传闻说萨腾曾是纳粹德国独裁者希特勒的私人收藏。

莫斯科动物园昨天发表声明说，萨腾的死亡象徵「一个时代的结束」，对密西西比（Mississippi）短吻鳄来说，活到84岁是「一个值得尊重的年纪」。野生短吻鳄很少能活过50岁。

萨腾1936年出生于美国，它被迁移到柏林动物园后，1943年11月动物园遭到空袭，有几只爬虫类被炸死，它在11月23日逃出。

萨腾在1946年被英国士兵发现，并将它交给苏联当局。

莫斯科动物园说，萨腾在这中间3年的下落是个「谜」。

动物园说，当萨腾1946年7月被带到莫斯科后，谣言流传说它曾是希特勒（Adolf Hitler）私人收藏的一部分。

动物园说，能留着萨腾是园方的「光荣」。它是一只挑食的鳄鱼，喜欢管理员用刷子帮它按摩。

动物园说，纳粹德国战败后，它来到我们这里，直到「和我们一起庆祝胜利75周年」。

动物园声明中表示，「非常高兴」能和萨腾共度这些年，「我们希望没有让它失望」。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP