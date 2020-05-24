全球冠状病毒疫情逾33.9万死 确诊超过526万例

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎23日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间23日19时（台湾24日凌晨3时），全球超过33万9000人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾526万970例。

疫情已扩散至196个国家及地区，染疫不治病患累计达33万9758人。

最新确诊数据意味，全球各地通报病例在一个月内倍增，且过去不到3天内新增确诊感染25万例。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测出现症状或最严重病例。

自格林威治标准时间22日19时以来，全球各地新增4179人染疫不治，10万671人确诊感染。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万6479人病故，确诊达166万1691例。

英国是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计3万6675人病故，确诊达25万7154例。

疫情重灾国还包括义大利（3万2735死，22万9327例确诊）、西班牙（2万8678死、23万5290例确诊）、法国（2万8332死，18万2469例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万2971例确诊，7万8258人已康复。

目前欧洲累计确诊200万4226例，17万3279死；美国和加拿大累计确诊169万5281例，10万2912死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊68万5508例，3万7762死；亚洲累计确诊42万8300例，1万3745死；中东地区累计确诊33万3744例，8704死；非洲累计确诊10万5456例，3226死；大洋洲累计确诊8463例，130死。

© 2020 AFP