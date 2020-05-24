德国各地掀多场示威 抗议防疫封锁命令

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（法新社柏林24日电） 德国新增400多人确诊、31人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）之际，反对防疫封锁令的抗议活动气势日益增强，各地昨天共出现数十场示威。

这类抗议集会自4月初开始周周举行，近几个星期在德国大城市扩大成数千人的活动。抗议者把政府实施防疫限制令视为专制政权萌芽，或是违法侵犯个人自由。

一名警方发言人告诉法新社，光是首都柏林就有近30场集会，诉求相反的人也出面示威。

包括纽伦堡（Nuremberg）、慕尼黑（Munich）、斯图加特（Stuttgart）等城市都出现抗议，但数量不比近几周其他日子多，主要跟天气不佳有关。

根据另一名警方发言人，汉堡（Hamburg）共有750人出面示威；另有120人未经许可发起集会反制示威，遭警方以水炮驱离。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）报导，各地警察逮捕多名人士，包括其中一名抗议领袖人物希尔德曼（Attila Hildmann）。希尔德曼参加柏林一场未经核准、规模百人左右的示威。

柏林42岁示威者卡特琳（Kathrin）是首都市政厅前方一场约百人集会的一员。她说：「禁足完全没用。」

28岁抗议者毛瑞兹（Moritz）也说：「我不懂我们现在为什么不能回归常态。…这种冠状病毒致死人数比近年的流感更少。」

这类抗议集结阴谋论者、极端主义者、反疫苗人士等不同属性的群体，以及担忧公民自由被限制的人。

抗议目标之一的总理梅克尔（Angela Merkel）昨天则表示，防疫限制令有其「必要」。

© 2020 AFP