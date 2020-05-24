日本实境秀明星木村花身亡 生前疑遭网路霸凌

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（法新社东京24日电） 参与高人气实境节目「双层公寓」的日本女摔角选手木村花，昨天惊传过世，得年22岁。据传木村花生前曾面临网路霸凌。

法新社报导，木村花确切死因目前并不清楚，但她过世前在社群网站上留言，似向粉丝道再见。

木村花为串流影音平台Netflix人气实境节目「双层公寓：东京2019-2020」成员之一。这出让6名陌生人同住一屋檐下的恋爱实境节目，也在日本富士电视台播出。

日本当地媒体报导，木村花过世前，曾因节目上的行为和言语遭网路霸凌。

日本女子摔角联盟World Wonder Ring Stardom发表声明说：「我们非常遗憾地报告木村花已经过世。」

这则以英文发出的声明并未详述细节，仅表示：「请保持尊重，允予一些时间来处理；请寄予哀思，并与她的家人和朋友同在。」

木村花在照片分享平台Instagram最后上传的是一张自己和猫咪的照片，并留言写道：「我爱你们，愿有长久快乐人生，我很抱歉。」

日本当地媒体报导，木村花上传这张照片没多久，医院即证实她的死讯。木村花同时也在另一则网路讯息留言说「再见」。

网路霸凌去年曾登上韩国新闻版面。2名韩国流行音乐K-POP女明星因面临网路攻击而轻生。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）1090524

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© 2020 AFP