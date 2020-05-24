杜拜高科技出奇招抗疫

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（法新社杜拜24日电） 从智慧型警察安全帽到研究实验室，新型冠状病毒给了阿拉伯联合大公国的成员杜拜大好机会来测试科技和科学影响力，杜拜对抗疫情的方法也随之逐渐成形。

以豪奢着称的波斯湾大公国杜拜对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的关键是疫情指挥中心，负责协调医师、传染病学家和其他专业人士共同抗疫。

指挥中心位于杜拜保健城（Healthcare City）穆罕穆德拉希德医学及健康科学大学（MBRU）内，这里拥有最先进的医院、实验室和研究中心。

指挥中心负责人夏立夫（Amer Sharif）说：「多年以来，杜拜一直努力部署坚实的数位基础建设，这有助我们对抗冠状病毒。」

杜拜在疫情爆发之初，手头已有许多科技选项，在病毒危机期间迅速将科技运用在多种用途上。

警员戴上能测量路人体温的智慧型安全帽，实验室也透过3D列印机来制作防护面罩。

夜间宵禁开始时，外籍人士占9成的杜拜居民也会透过行动电话收到阿拉伯语、英语和其他语言的提醒讯息。

阿拉伯联合大公国频频宣布2019冠状病毒疾病研究出现新进展，研发多个应用程式（App）来协助管控疫情。

阿拉伯联合大公国迄今已执行逾160万次冠状病毒筛检，正式公告的确诊病例超过2万8700例，其中包括244起死亡病例。

穆大公卫及传染病学副教授隆尼（Tom Loney）表示，这场疫情给了杜拜契机来测试自己的能力。隆尼也是杜拜当局的顾问。

他说，「根据资料和科学迅速做出决定和反应的能力」，让杜拜与众不同。

© 2020 AFP