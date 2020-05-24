睽违2个多月 川普首度外出打高尔夫

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（法新社华盛顿23日电） 睽违2个多月，美国总统川普今天首度重拾高尔夫球杆，并宣布下周将出席火箭发射活动，凸显他亟欲推动美国人民生活恢复正常。

川普今天花了35分钟从白宫驱车前往维吉尼亚州史特林（Sterling）的川普国家高球俱乐部（Trump National Golf Club）。这是他自3月8日以来首度造访高尔夫球场。

在美国因2019冠状病毒疾病（COVID-19）实施封锁措施前，川普经常在周末挥杆。

白宫疫情顾问柏克斯（Deborah Birx）昨天表示，若球员维持社交距离，且不碰触旗杆，就能在安全的情况下打高尔夫。

不过随着美国展开「阵亡将士纪念日」（Memorial Day）周末长假，她也警告，华盛顿特区与维吉尼亚州先前曾有高度确诊率。

亟欲摆脱疫情危机、连任选战之路走得艰辛的川普，已加强施压各州及地方政府，要求各地放宽防疫封锁措施。

川普昨天要求各州州长同意将教堂、犹太会堂及清真寺认定为与食品商店及药局相同的「必要服务」，并要求各州立即允许这些场所举行礼拜。

这场疫情重创美国经济，美国部分地区染疫人数持续上升，但各界仍因防疫限制措施激烈辩论。美国是全球疫情最严峻的国家，有160万人确诊，逾9万6000人病故。

此外，美国太空探索科技公司（SpaceX）将于5月27日执行一项任务，发射火箭将2名太空人送上国际太空站，这也是美国9年来首度从美国本土发射载人太空火箭进入太空。白宫今天下午证实，川普将亲赴佛罗里达州火箭升空现场见证这历史性的一刻。

川普在声明中表示：「我们在地球以外的命运，不仅是国家认同的问题，更是国安问题。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP