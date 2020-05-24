NBA是否7月在迪士尼佛州场地复赛 双方沟通中

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（法新社洛杉矶23日电） 美国职篮NBA今天证实，正与迪士尼公司（The Walt Disney Co.）进行「探索性」对话，讨论7月下旬在佛罗里达州一处迪士尼度假区复赛的事宜。

NBA发言人巴斯（Mike Bass）证实之前的媒体报导，表示他们正跟迪士尼高层讨论在佛州奥兰多（Orlando）恢复2019-20赛季。

巴斯表示：「NBA连同国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）投入与迪士尼公司的探索性对谈，讨论7月下旬在迪士尼佛州ESPN体育大世界园区（ESPN Wide World of Sports Complex）复赛的事宜，预计把这座园区当成NBA比赛、练习和住宿的单一地点。」

「我们的第一要务还是所有人员的健康和安全。我们与公卫专家和政府官员携手研究一套全面性准则，以确保合适医疗规则和保护措施能够到位。」

NBA为回应冠状病毒大流行疫情，在3月11日无限期暂停本赛季。截至昨天晚间，美国累计9万7048人染疫死亡、160万人确诊，死亡人数可能数日之内就会突破10万大关，但疫情已渐趋缓和。

体育频道ESPN报导，NBA预计29日召开虚拟理事会议，预料到时会提供更多复赛计画的细节给球员和教练。拉斯维加斯（Las Vegas）也被提到可能成为NBA复赛地点。

赛季恢复前仍有大量问题等待解决，包括是否要打完剩余的例行赛，还是直接进入季后赛。

ESPN体育大世界园区占地220英亩（约89公顷），拥有3处比赛场地、2万4000个饭店房间，可让NBA在闭门情况下恢复比赛。

© 2020 AFP