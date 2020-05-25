全球多国进一步解封 亚股多收红

广告 继续浏览后续

（法新社香港25日电） 随着实行防疫封锁措施的国家进一步开放经济活动，抵消市场对美中紧张加剧的忧心，亚洲股市今天大多收红。香港投资人则在周末爆发抗议「港版国安法」活动后，抱持谨慎态度。

在巴西染疫死亡及确诊人数不断攀升下，美国总统川普宣布禁止14天内曾赴巴西的外籍人士入境，但投资人关注比较乐观的消息，也就是亚洲、欧洲及美国各地政府正解除重创经济的封锁措施。

日本首相安倍晋三今天宣布解除东京都等5都道县「紧急事态宣言」，西班牙及义大利也准备重新开放边界，为至关重要的旅游业提供动力。

此外，希腊、德国及捷克共和国也正按计画允许酒吧及餐厅恢复营业，英格兰部分地区小学定于下个月起复课。

金融服务公司AxiCorp的分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「全球股市随着移动性数据的正向改变而走高。根据近期的移动性数据来看，全球经济在上周朝正常化迈出一大步。」

东京日经225指数上涨1.7%，收20741.65点；香港恒生指数小涨0.1%，收22952.24点；上海证券交易所综合指数也小涨0.2%，收2817.97点。

雪梨股市收涨逾2%，威灵顿及首尔股市上涨逾1%，台湾及曼谷股市也收红。

© 2020 AFP