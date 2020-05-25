卡达防疫追踪App掀隐私疑虑 引发反弹

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（法新社杜哈25日电） 卡达以刑罚强制推行接触追踪App来防疫，但这款应用程式存在隐私疑虑，罕见引发民众反弹，迫使官员出面安抚疑虑并让步。

如同全球其他政府，卡达也利用手机来追踪人民动向及其接触者，让官员得以监控2019冠状病毒疾病（COVID-19）传染情形，提醒人民染疫风险。

这类App使用蓝牙无线通讯讯号联系邻近装置，如果某个用户身边的人出现症状或确诊，就能接着联系这名用户。但当局因此能够取得用户定位资料，令人担忧国家会藉此监视人民。

卡达版App更进一步强迫Android手机用户允许App存取图片和视讯媒体柜，以及允许App主动拨打电话。

网友阿莱（Ala'a）在杜哈外国人最常用的脸书社团中写道：「我不懂为什么需要允许这些权限。」另外还有几个论坛都可看到对这款App的疑虑。

卡达新闻学教授马丁（Justin Martin）也推文警告当局不要强推App，「侵蚀」人民信任。

政府4月就推出这款名为Ehteraz的App，意思是「预防措施」。自22日起，所有公民与合法居民都被强制要求在手机上安装Ehteraz，违者可处3年以下有期徒刑，跟在公共场所不戴口罩的刑期一样。

当地媒体报导，维安部队成员昨天在全国各地哨站一边检查人们有无戴好口罩，一边确保大家都安装了App。

在卡达，民众鲜少批评政府，法律也禁止对官员无礼。然而官员已表示会用「宽容」方式执行App相关法规，卡达卫生部官员穆罕默德（Mohamed bin Hamad Al-Thani）并出面挂保证，表示收集到的资讯会「完全保密」。

穆罕默德21日在国家电视台受访时还说：「Ehteraz App之后会推出更新来处理引发疑虑的问题，并进一步改善效能。」

在卡达275万人口中，目前已有23人死于2019冠状病毒疾病，4万4000人确诊，占人口的1.6%，人均感染率在全球名列前茅。

© 2020 AFP