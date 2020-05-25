川普力推重启经济 清洁业消毒需求大增

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（法新社华盛顿25日电） 在美国重启经济之际，重新开业的企业和餐厅若想吸引顾客上门，将需致力于桌椅、柜台及门户的彻底清洁消毒，清洁公司已为爆增的需求做好准备。

美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡总数持续攀升，但总统川普积极推动松绑防疫封锁措施，以致管理阶层面临新挑战，因为他们必须重新思考公共聚会场所维持卫生的新方法。

在疫情大流行后的世界，清洁成为一项严肃工作。企业和商家一天之内必须多次进行深度清洁，彻底消毒所有的表面，而非只是除尘。

医院、养老院、学校及日托中心都亟欲避免爆发感染事件。酒吧、餐厅、商店、美发店也必须向顾客保证入内消费安全无虞。

为此，全美7家商业清洁公司于4月底共组「美国清洁联盟」（Cleaning Coalition of America），以因应清洁业面临的新问题。

联盟主席费恩柏格（Josh Feinberg）表示：「对于每栋开放的建筑物来说，目前的（清洁）需求量远高于新型冠状病毒疾病疫情爆发前。」

费恩柏格告诉法新社：「随着越来越多建筑物开放，需求将持续成长。我们现在清洁作业更频繁…并非清理污垢而已。」

© 2020 AFP