希腊着手推动旅游季 提前开放餐厅咖啡店

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（法新社雅典25日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情趋缓之际，希腊各地今天提前开放餐厅及咖啡店，准备推动在经济中扮演重要角色的旅游季。

法新社报导，希腊餐饮业者原定于6月1日开业，但境内疫情减缓让开市日期得以提前。人口约1100万的希腊迄今通报染疫不治病例不到180起。

希腊于3月实施防疫封锁措施，自5月4日起已逐步开放旅游相关商业活动，以避免今年国内生产毛额（GDP）萎缩。希腊今年经济恐萎缩达13%。

收费海滩已于5月16日开放，前往离岛的渡轮今起恢复航行。全年无休的饭店将于6月1日恢复营运，季节性的饭店则将在6月15日复业。

飞往雅典的班机将于6月15日重新启航，前往希腊其他地区及岛屿的班机将于7月1日起复航。

然而，在社交距离规定下，商家容纳的顾客人数大约减半，只能使用室外餐桌。在当局实施封锁措施逾两个月后，许多业者对于重新开放感到不安。

雅典咖啡店业者达斯卡洛普洛斯（Vangelis Daskalopoulos）告诉法新社：「我们必须随时消毒每样东西…我们必须聘人清理及掌握顾客动态…但我们无法做到这些。」

达斯卡洛普洛斯也忧心，前来的旅客可能构成风险。他表示：「人们将从感染病例比希腊还多的国家前来，甚至不会受到检查。」

© 2020 AFP