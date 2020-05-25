欧盟高官吁采更健全战略回应日益独断中国

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（法新社布鲁塞尔25日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示，欧盟必须采行「更健全」的战略，来因应日益独断的中国。

欧盟27个成员国对北京态度不一，对于中国愈来愈有意愿动用地缘政治影响力，欧盟难以找到一致回应方式。

波瑞尔表示，欧盟得找到方式维持「共同纪律」，这件事极其重要。

波瑞尔作上述评论之际，北京正推动制定「香港版国安法」，试图在香港爆发「反送中」抗议后，加强控制香港。

在中国国家主席习近平的统治下，中国变得日益独断，已对欧盟构成问题。

波瑞尔今天在对德国使节的讲话中表示：「中国变得更加强大且独断，中国崛起予人深刻印象且令人推崇，但也产生许多问题和恐惧。」

波瑞尔说，与中国的关系应该奠定在「信任、透明与互惠」的基础上，但他也警告：「今日状况并非总是如此。」

他表示：「若我们能用共同纪律对待中国，我们才会有机会。…我们需要一种更健全的战略来对待中国，也需要跟亚洲其他民主地区建立更良好的关系。」

欧盟一些国家主张对中国采取强硬态度，一些国家呼吁应谨慎行事。北京则运用庞大的一带一路基础建设投资计画来讨好各国，尤其是东欧国家。

© 2020 AFP