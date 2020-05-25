疫情冲击航班停飞 斐济航空裁员51%

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（法新社斐济首都苏瓦25日电） 受到2019冠状病毒疾病疫情影响，各国实施旅游限制措施，导致斐济重要的观光产业深陷冰封。斐济航空今天解雇半数以上员工，因公司营收「实际上为零」。

斐济航空（Fiji Airways）执行长维容（Andre Viljoen）表示，在「用尽所有其他办法」后，斐济航空不得不裁员758人，约占员工总数的51%；其余员工固定薪资也将裁减20%。

斐济航空在声明中表示：「我们面临长期停飞的不幸现况。这意味目前我们根本没有工作给大部分员工做。未来几个月，斐济航空的收入实际上是零。」

斐济航空的营运重度仰赖观光业，特别是来自邻近国家澳州和纽西兰的旅客；但过去这段时间，几乎所有航班都已暂时停飞。

在斐济航空今天裁员前，员工已同意减薪，幅度最高达35%。

目前各方正在讨论，南太平洋疫情受控制的国家组成一封闭的旅行圈，让圈内的观光业能部分恢复。但相关细节仍在拟定，且可能还要数个月才能实施。

斐济通报的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例累计仅18人，且已有超过1个月没有新增病例，至今也无任何死亡病例。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP