菲国驻黎巴嫩大使馆：菲佣庇护所内自杀亡

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（法新社贝鲁特24日电） 菲律宾驻黎巴嫩大使馆人员今天表示，一名菲籍女性家事帮佣在菲国使馆开设的庇护所内自杀。数天前，人权团体曾抱怨该庇护所居住条件欠佳。

菲律宾驻黎巴嫩大使馆在脸书专页发出声明表示，这名「家事帮佣」22日抵达庇护所，隔天「据信从她和另外2人同住的房间往下跳」。

使馆表示，这名女子今天伤重不治，「事故细节仍待检调厘清」。

黎巴嫩境内约有25万名家事帮佣，多来自衣索比亚、菲律宾和斯里兰卡，许多人的生活条件欠佳，遭到人权团体谴责。

近几个月来，黎巴嫩拚命对付数十年来最严重的经济危机，加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）的封锁措施，使得这些帮佣的处境每况愈下。

中东地区国家实行一项名为「赞助人」（kafala）的外劳保证人制度，将女佣、保母和看护排除于黎巴嫩劳动法规之外，让这些人受雇主摆布，每个月最低薪资仅150美元（约新台币4540元）。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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© 2020 AFP