西班牙疫情趋缓 马德里渐解封

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（法新社马德里25日电） 随着西班牙2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情趋缓，首都马德里与巴塞隆纳居民活动今天终于逐渐解封。

马德里与巴塞隆纳居民在住家或酒吧、餐厅露台的群聚限制已放宽到10人。

马德里各处公园大门将重启，主要的博物馆也将在限制人数的情况下开放参观。

西班牙先前实施了全球最严格的封锁措施之一，人口最稠密的马德里和巴塞隆纳地区、以及西北部卡斯提亚-雷昂（Castile-Leon）大部分地区，正要迈向西班牙4阶段解封计画的第1阶段。

由于这些地区是疫情重灾区，因此解封步骤较为缓慢。西班牙是全球疫情最严重的国家之一，已有超过2万8700人死亡。

不过，民众在建筑物内和公共街道上无法保持2公尺的社交距离就必须配戴口罩的规定，仍将持续。

与此同时，在西班牙的其他地区、也就是西国4700万居民中的2200万人，正迈入4阶段解封的第2阶段，该阶段预计持续到6月底。

餐厅可能对有限人数的客人开放，而外出散步或运动也不再局限于一天的某些时段。

随着夏季高温来袭，大西洋沿岸、安达鲁西亚自治区（Andalusia）大部分地区、以及巴利亚利群岛（Balearic Islands）与加纳利群岛（Canary Islands）的海滩，在实施安全措施下开放游泳。

卫生当局建议限制海滩游客人数，并利用像是遮阳伞等方式创造4公尺的社交安全距离。

不过截至目前只有当地民众受惠，国内各地区间仍实施旅游禁令，外国旅客入境仍需经14天隔离检疫。

随着疫情趋缓，西国政府打算于7月重开边境拥抱外国旅客。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2020 AFP