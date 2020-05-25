逾时逗留餐厅违反防疫规定 奥地利总统道歉

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（法新社维也纳24日电） 奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）带头违反2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫规定，在餐厅晚间11时打烊后仍然逗留不去，他今天承认犯错并道歉。

范德贝伦今天推文表示：「自实施防疫管制后，这是我第一次外出，和妻子及两个朋友…我们聊天聊到没注意时间。」

范德贝伦说：「我真的抱歉，这是个错误。」

奥地利「使者报」（Kurier）报导，警察巡逻时发现，午夜刚过，亦即24日凌晨，总统夫妇还待在维也纳市中心一家义大利餐的户外座位区。

范德贝伦因此在社媒推特贴文道歉。

奥地利3月中旬开始实施防疫管制的时间点不但相对较早，也较为严格；4月中旬染疫人数维持在低点时，政府便采取渐次松绑措施。

上周，奥地利境内餐厅与咖啡店获准恢复营业，但须遵守一套新规定，其中一条便是晚间11时打烊。

这家让总统逾时逗留的餐厅老板告诉「皇冠日报」（Krone）说，他在11时有依规定停止服务，但以为11时过后客人能继续留在户外区。

这间餐厅恐怕会因为违反防疫规定而遭罚款，范德贝伦表示，如果餐厅因他的缘故而蒙受任何损失，他愿「负责」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP