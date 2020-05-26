两韩在非军事区交火 UN：都违反停战协定

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（法新社首尔26日电） 联合国盟军指挥部（United Nations Command）今天表示，南北韩军队本月初在朝鲜半岛非军事区（Korean Demilitarized Zone）交火，双方都违反停战协定。

南北韩在1953年韩战结束时，仅签署停战协定，双方从未签署和平条约，因此技术上来说两韩仍处于交战状态。

北韩军方的子弹3日击中南韩一处哨所，南韩士兵几分钟后开枪回击，并透过广播警告。

监督两韩停火的联合国盟军指挥部，针对这起交火事件展开调查。指挥部透过声明，公布调查结论为「双方都违反停战协定」。

调查发现北韩人民军发射4枚14.5mm口径子弹；南韩方面则是两度开枪回击。

但联合国盟军指挥部指出，调查「无法确切判定」北韩开枪是「故意或过失」。指挥部邀请北韩军方参与调查，但没有获得「正式回覆」；南韩军方则是「全力配合」调查。

南韩国防部对于调查结果表达遗憾，还说他们的部队是遵照应变指南行事。

将朝鲜半岛一分为二的非军事区是全球戒备最森严地区之一，到处都有地雷区和铁丝网围篱。

两韩上次边界驳火发生于2014年。2017年北韩士兵也曾在边界对叛逃军人开枪，但南韩没有开枪回应。

© 2020 AFP