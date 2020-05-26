全球新冠肺炎确诊突破550万例

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少34万6296人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），确诊病例逾550万7700例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有217万6600人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万8223人病故，累计确诊数达166万2768例，至少37万9157人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万6914人病故，确诊达26万1184例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2877死，23万158例确诊）、法国（2万8457死，18万2942例确诊）、西班牙（2万6834死，23万5400例确诊）。西班牙昨天将死亡人数下修2000人，原因包括重复计算。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2992例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊204万8424例，17万2890死；美国和加拿大累计确诊174万8479例，10万4860死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊77万283例，4万1590死。

亚洲累计确诊46万4814例，1万4478死；中东地区累计确诊35万1114例，8871死；非洲累计确诊11万6099 例，3477死；大洋洲累计确诊8491例，130死。

© 2020 AFP