后疫情时代怎么投资 医疗机构公开信吁G20环保为重

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（法新社巴黎25日电） 200个代表全球4000万医疗专业人士的医疗团体今天在公开信中告诉20国集团（G20）领袖，数以兆计涌入后疫情时代经济的美元、欧元和日圆，必须建立「健康和环保的复苏」。

世界医学联合会（World Medical Association）、国际护理协会（International Council of Nurses, ICN）、世界家庭医师组织（World Organization of Family Doctors）等200个组织联名公开信指出，代表90%全球国内生产毛额（GDP）的这20个国家应优先投资公共卫生、洁净空气、干净水源和稳定的气候，以提高未来因应卫生危机的弹性。

这封信同时描述2019冠状病毒疾病（COVID-19）年初以来已造成500多万人染病、夺走近35万条人命，「我们已经第一手见证，当一个常见威胁打乱了健康、食安和工作自由，社区会有多么地脆弱」。

「如果有对大流行病的准备投入适当投资，这些影响原可部分缓解，甚至可能预防。」

20国集团高峰会预定11月举行。

这封由世界卫生组织（WHO）以及「全球气候与健康联盟」（Global Climate and Health Alliance）支持的信件，凸显每年让大约700万人早死的空气污染对健康的毁灭性影响。

信中说道：「在2019冠状病毒疾病之前，空气污染已经在伤害我们的身体了。」

「真正健康的经济不会让我们呼吸的空气和饮用的水继续被污染，不会让气候变迁和森林砍伐永无止境。」

这封信也凸显提倡太阳能和风力等再生能源的必要性。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP