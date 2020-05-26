川普打高尔夫遭媒体抨击 他发推文愤怒回击

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（法新社华盛顿25日电） 在美国疫情病故人数逼近10万人之际，总统川普在阵亡将士纪念日周末假期打小白球遭媒体炮轰，他今天在推特上愤怒回击。

川普在推特上表示：「虚假且完全腐败的新闻让这件事（打高尔夫）听起来像死罪一样严重。」

「我就知道这会发生。他们没有说这是我近3个月来第一次打高尔夫，如果我等了3年，他们照样会藉此『打击』我。他们因仇恨和不诚实令人作呕。」

他还扯到前总统欧巴马，说他2014年公开谴责美国记者佛里（James Foley）遭伊斯兰国（IS）斩首后不久，便立即搭机飞往夏威夷打高尔夫。欧巴马当时也对于在不对的时机打球道歉，并承认在这种时刻总统行为造成观感不佳的严重性。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全球疫情最严重的美国过去24小时新增532起2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例，累计9万8218人死亡、166万2375例确诊。

媒体还翻出过去川普批评欧巴马的旧帐。2014年伊波拉（Ebola）疫情爆发期间，欧巴马去打小白球，遭到川普痛批。

川普当时说：「有分可以打球跟不可以打球的时机，这传递了错误的讯号。」

他在2014年还说：「当你是总统的时候，就应该要有『我要放弃打球好几年，好好专注在工作上』的觉悟。」（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP