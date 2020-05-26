德国联邦政府警告：两邦拟解除管制宜三思

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（法新社柏林25日电） 德国图林根邦与萨克森邦因境内肺疫感染率低，宣布计划解除重要的公共安全防范措施，却招致德国总理梅克尔领导的执政联盟不满，警告如此可能使得民众松懈防疫。

图林根邦（Thuringia）与萨克森邦（Saxony）表示，除了少数例外情况之外，自6月6日起将「全面开放」。这两邦位于前共产东德境内。

图林根邦总理拉梅洛（Bodo Ramelow）告诉中德广播公司（MDR）：「我没说人们应该开始彼此拥抱，或是摘掉他们的口罩彼此亲吻。」

不过他表示，当图林根邦半数的区域过去3周没有通报任何新增感染病例，仍然实施因应危机的措施「毫无意义」。

不过，这两个邦的宣布惹怒梅克尔（Angela Merkel）领导的左右共治「大联合政府」。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）警告，这样的举措恐将使德国民众失去戒心而疏于防范。他并告诉「图片报」（Bild）：「别造成疫情已经结束的假象。」

大联合政府次要合作伙伴社民党的秘书长克林拜耳（Lars Klingbeil）指控拉梅洛，刻意拢络近几周来针对安全措施发动强烈抗争的极端批评者。

克林拜耳指出：「我期待政治人物引领并指引方向，而非被怀抱阴谋论在公开场合聚集的数千人牵着鼻子走。」

图片报今天报导说，维持社交距离与戴口罩的规定6月5日到期后，梅克尔领导的政府打算再延长。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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