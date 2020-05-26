德国足总示警 疫情恐让该会出现财务危机

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（法新社柏林25日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，德国足球总会（German Football Association）财务主管奥斯纳布吕格（Stephan Osnabruegge）表示，疫情危机可能让总会存在面临「潜在的威胁」。

奥斯纳布吕格在德国足球总会的线上特别会议中说：「德国足球总会正处于近期最严重的经济危机。」

他说必须采取「大刀阔斧的裁减」举措，以避免最坏的情况发生。德国足球总会今年收入将比计划的短少9650万欧元（约新台币32.09亿元），因此预计将有7700万欧元（约新台币25.61亿元）的亏损。

由于有可动用的股本可抵减亏损，德国足球总会可望避免破产。

德国足球总会避免裁员，但自5月1日以来，已减少部分员工的工时。

德国足球总会原订加薪计画已经暂缓，管理阶层同意减薪10%到30%。

根据2019年的数据，德国足球总会有710万会员，2万4544个俱乐部中，有14万9735队注册出赛。

德国足球总会是全德国最大的运动组织。

德国甲级足球联赛（Bundesliga）10天前被允许复赛，层级较低的联赛因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）爆发，在3月初已暂停。

© 2020 AFP