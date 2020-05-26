拜登戴口罩致敬阵亡将士 逾2个月来首次露面

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（法新社美国新堡25日电） 美国前副总统、民主党总统参选人拜登今天在阵亡将士纪念日的访问行程中，戴着黑色口罩向美国阵亡军人献花圈致敬，这是他隐身2个多月以来首次公开露面。

拜登（Joe Biden）在德拉瓦州新堡（New Castle）退伍军人纪念公园（Veterans Memorial Park）献上花圈后，对一位祝福者说，「感谢你们的服役奉献」。

法新社报导，拜登上一次公开露面是在3月15日，他当时与前竞争对手桑德斯（Bernie Sanders）在没有现场观众的情况下，在一家电视台摄影棚进行辩论。

之后，77岁的拜登便遵从保护年长者和防范2019冠状病毒疾病（COVID-19）等建议措施，一直隐身在德拉瓦州威明顿（Wilmington）的家中。

拜登今天出席阵亡将士纪念日的敬献花圈仪式时，戴着黑色口罩掩住口鼻，与他的竞争者－美国总统川普在卫生部门发布防疫指引后，仍不在公开场合戴上口罩形成对比。

记者询问拜登是否有话要对全国人民说，拜登戴着口罩说：「不要忘记这些男男女女的牺牲奉献，绝对不能忘记。」

冠状病毒疾病大流行的防治措施已对拜登竞选活动造成重大阻碍，反观川普几乎天天都在白宫防疫简报中露面。

3月10日，拜登突然取消在俄亥俄州的活动，改在费城一处半空的会堂发表演说，两天后则在威明顿一家饭店举行记者会。

尽管拜登已从初选起步的跌跌撞撞步入正轨，却因疫情被迫在家透过设置的电视摄影棚，展开2个多月的线上竞选活动。

拜登说，这些日子以来，他和妻子偶尔出门散散步或骑脚踏车。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP