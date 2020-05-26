疫情高峰已过 蒲亭宣布6月24日红场阅兵

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（法新社莫斯科26日电） 尽管俄罗斯的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例高居全球第3，俄罗斯总统蒲亭今天说，俄国疫情高峰已过，受疫情影响而延期的二战胜利75周年红场阅兵将于6月24日登场。

蒲亭（Vladimir Putin）告诉俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）：「根据专家的意见，疫情高峰可被视为已经过去了。」蒲亭并要求萧依古开始准备庆祝击败纳粹德国75周年阅兵。

蒲亭表示，红场阅兵将于6月24日登场，当天是1945年传奇性红场胜利大游行周年纪念日。

受疫情大流行影响，蒲亭先前于4月中旬被迫将原定5月9日举行的盛大阅兵仪式延后。

蒲亭今天说，情势趋稳，但仍强调下个月的年度红场阅兵必须采取一切预防措施。

另一项通常会在5月9日登场的「不朽军团游行」，俄国各地民众在这项活动中会举着在二战中死亡亲属的肖像。而蒲亭说，「不朽军团游行」将于7月26日登场。

俄国海军基地当天也会举办传统海军阅兵。

胜利日阅兵延期对67岁的蒲亭来说是一个打击，他原本希望广邀世界领袖，一同观看数以千计部队在红场上展现壮盛军容。

© 2020 AFP