羟氯奎宁抗疫有疑虑 世卫暂停试验

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（法新社日内瓦25日电） 世界卫生组织（WHO）今天宣布暂停羟氯奎宁用于治疗2019冠状病毒疾病的临床试验。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在视讯记者会表示，医学杂志「刺胳针」（The Lancet）上周刊登一项研究结果，指羟氯奎宁（hydroxychloriquine）可能增加2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者死亡风险。

他说，这项联合临床试验的行政团队已暂停使用羟氯奎宁作为预防药物。这项大规模的联合试验，有全球数百所医院招募患者，测试数种可能的疗法。

谭德塞表示，羟氯奎宁这部分的试验暂停，其他部分则继续，且数据安全监控小组将检视相关安全资料。

羟氯奎宁通常用来治疗关节炎，但美国总统川普等部分公众人物却力挺用它来治新型冠状病毒，以致部分政府大量购买。

川普上周曾说，他正服用羟氯奎宁当预防措施，后来24日在辛克莱广播集团（Sinclair Broadcasting）播出的访问中说，他已完成服用疗程。

他当时说：「（疗程）结束了，刚结束，而且我还在这，我清楚地很，就是好端端地在这儿。」

巴西卫生部长上周也建议使用羟氯奎宁及抗疟疾用的氯奎宁来治疗COVID-19，包括轻症。

「刺胳针」刊登的研究检视上百所医院、约9万6000名患者的病例，发现这两种药物都可能导致严重副作用，尤其是心律不整；且两种药物都未对住院患者起效。

不过谭德塞说，一般来说，这两种药物对自体免疫疾病患者及疟疾患者来说仍安全。

© 2020 AFP