亚股涨多跌少 市场忧心美中关系恶化

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（法新社香港27日电） 在投资人了结获利、美中紧张关系升高，以及全球各地逐步重启经济等因素影响下，亚洲股市今天涨多跌少，其中香港股市在街头再现抗争行动下，终场收黑。

香港警方对街头抗争民众发射胡椒球弹驱离，投资人忧心这波抗争恐演变成去年夏天反送中抗争以来最严重的社会动荡。

随着多数国家新增感染病例和死亡人数减缓，各国政府开始重启受疫情重创的经济，带动市场看好经济将在下半年复苏的乐观心理，近几周来，全球股市普遍呈现上扬走势。

然而，在美国总统川普痛斥中国助长2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情全球大流行，加上北京推动制定「香港版国安法」，美中紧张关系升高，投资人对于风险资产鲜少新兴趣。

中国官员22日宣布推动制定「香港版国安法」，不少人忧心这将为香港的国际金融中心地位敲响丧钟，香港再度成为市场焦点。

川普似乎也同意这个看法，白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）在简报会上表示，倘若中国接管香港，很难想像香港如何保住金融中心地位。华府已经警告，美国可能因此撤销香港所享有的特殊贸易地位。

此外，香港立法会今天恢复「国旗歌条例」草案二读辩论，引发示威者抗争，令人忧心香港的前途。

香港恒生指数今天收跌0.36%；上海综合股价指数收跌0.34%。

日股日经指数则收涨0.70%；韩国首尔股市收盘微涨0.07%；马来西亚股市收涨1.04%；印尼股市收涨0.32%；澳洲雪梨股市收跌0.09%；纽西兰股市收涨1.23%；新加坡股市收跌0.43%。

© 2020 AFP