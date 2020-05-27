佛州豪雨成灾 迈阿密等地严重淹水

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（法新社迈阿密27日电） 佛罗里达州因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐而封锁两个月，解禁之际却连下3天豪雨，使迈阿密和其他滨海城市严重淹水，佛州南部居民无法享受重新开放的餐厅和海滩。

佛罗里达州居民24日起即已接获严重暴风雨、龙卷风和洪水暴发等警告，此时当地街道已成水乡泽国，电力供应也断断续续。

社群媒体上分享着水淹到车窗的影像，还有些照片显示，大家在迈阿密街头划橡皮艇，甚至将缆绳系在运动休旅车（SUV）上玩起冲浪。

迈阿密大学飓风暨气候学专家麦克诺迪（Brian McNoldy）推文说：「这让人大开眼界，我在这里住了8年，没见过一连3天降下那么多雨。」

降雨破坏了阵亡将士纪念日（Memorial Day）的漫长周末假期，也使得迈阿密北方布罗瓦郡（Broward County）26日重新开放的餐厅和海滩无法聚集人渐。

这样的天气还让今天计画中的火箭发射作业面临风险，载有2名太空人的这枚火箭将自佛州中部卡纳维尔角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP