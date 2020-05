小行星最致命角度冲撞地球 恐龙注定灭绝

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎26日电) 大约6600万年前,一颗直径约巴黎两倍大的小行星冲撞地球,导致恐龙灭绝并摧毁地球上75%生命,「自然通讯」刊登的研究报告指出,当年小行星以「最致命」的60度角度撞击地球。

小行星到底是垂直撞击或偏击地球,那个角度更具破坏力,一直是待解的谜。

26日刊登于自然通讯(Nature Communications)的研究报告指出,小行星是以「最致命」角度60度撞击地球。

此毁灭性撞击造成大量碎片与气体喷向高层大气层,导致气候急遽改变,注定让暴龙与暴龙曾猎捕的生物绝种。

分析被小行星撞击的墨西哥南部直径200公里的撞击坑结构,科学家进行了一连串模拟。

研究报告第一作者、伦敦帝国学院(Imperial College London)科学家柯林斯(Gareth Collins),与德国佛莱堡大学(University of Freiburg)和美国德州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究同僚,共同检视90度、60度、45度、30度共4个可能撞击角度,以及每秒12与20公里共2个撞击速度。

研究发现,与撞击坑结构资料最吻合的撞击角度是60度。

柯林斯告诉法新社:「60度是更致命撞击角度,因这样的撞击能以够快速度,迸发出足以笼罩地球的更大量物质。」

他表示:「希克苏鲁伯(Chicxulub)的撞击导致大规模灭绝,因撞击以够快速度,迸发出大量碎片与气体,散布至全球各地。」

他表示,倘若小行星以垂直角度或更倾斜角度撞击地球,就不会造成那么多碎片喷向大气层。

撞击造成大量硫微粒悬浮在空气中遮蔽阳光,气温下降摄氏好几度并使气候变冷。

