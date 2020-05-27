川普笑他戴口罩 拜登反呛川普：不折不扣的的蠢蛋

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（法新社华盛顿26日电） 美国前副总统、民主党总统参选人拜登在阵亡将士纪念日这天，戴上黑色口罩向美国阵亡军人献花圈致敬，却遭总统川普推文嘲弄，拜登今天回呛川普，说他是个不折不扣的的蠢蛋。

在冠状病毒疾病大流行之际，要不要在公开场合戴口罩，已成了美国党派开战的热门话题。

3月来首度面对面受访，拜登告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普变得愈来愈难以捉摸。

拜登与川普昨天出席致敬阵亡将士相关纪念活动时，一个戴口罩一个却不戴，凸显疫情对美国社会带来的反差。拜登在自家花园受访时，也与记者保持安全社交距离。

川普转推拜登戴口罩的照片，还附上一段奚落他的文字讯息。

拜登回呛说：「他是个蠢蛋，不折不扣的的蠢蛋，才会那样说话。」「全世界的顶尖医生都说，在人群聚集处应该戴口罩。」

询及戴口罩是否凸显一个人的弱点或力量，拜登选择了一种不同的说法。他说：「这展现出领导力。」「总统应该要领导，而不是做出蠢事，错误地摆出大男人气概。」

就年龄而言，现年73岁的川普和77岁的拜登，都是感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的高危险群。

川普坚拒在公开场合戴上口罩，而许多没戴口罩便聚集在示威场合，要求各州立即解封的美国人，都是川普的支持者。

拜登说，「这种大男人姿态」，已经「葬送了许多人的命」。

在这段访问播出前，川普质疑拜登为何要在「好天气的户外」戴上口罩，和妻子待在家中却不戴口罩。

川普在白宫说，所以我觉得，他在那样的情况下戴口罩「很不寻常」。

拜登可望在11月代表民主党角逐白宫大位，川普屡次嘲讽他年纪太大，还惹出不少失言风波。

拜登说，他不想与老爱与人针锋相对的川普大打口水战，但他毫不犹豫地指出，川普显然对民调下滑感到焦虑。

拜登说：「他似乎变得愈来愈难以捉摸，他愈感觉自己落后于形势，就愈古怪。」

拜登今天也将推特的大头照，换成他戴口罩的照片。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP