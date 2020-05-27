推特指川普推文没根据 美总统回呛干预大选

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（法新社华盛顿26日电） 社群网站推特（Twitter）今天将美国总统川普的两则推文标注为「没有根据」，并指川普错误陈述。川普随后回击：「推特正干预2020美国总统大选。」

川普今天稍早在没有证据的情况下推文，指称邮寄投票将导致作假与「选举舞弊」。

推特公司在川普的推文下方附加一个写着「取得关于邮寄投票的事实」的连结，使用者点击连结，会看到一份通知，内容引述美国有线电视新闻网（CNN）、「华盛顿邮报」（Washington Post）等媒体的报导，指川普相关贴文内容「没有根据」。

这份通知提醒：「川普错误宣称邮寄投票将导致『选举舞弊』。然而，事实查证人员说，并没有证据显示邮寄投票与选民作假有关系。」

法新社提到，一般认为，劝阻选民投票有利于川普当选连任的机会。

推特表示，川普这两则推文违反了推特最近扩大实施的政策。

在推特公司负责网站完善业务的罗思（Yoel Roth）和负责全球公共政策的皮考斯（Nick Pickles）先前宣布新政策时表示：「在为公众对话提供服务时，我们的目标是要让（用户）在推特平台上容易取得可信讯息，并约束可能有害与误导的内容散布。」

川普在自己的推文被加上标注后回击：「推特现在正干预2020年总统大选。推特彻底扼杀『言论自由』，而我身为美国总统，绝不允许此事发生！」（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP