日本防疫优先 游乐园业者吁民众搭云霄飞车不尖叫

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（法新社东京27日电） 日本「紧急事态宣言」25日全面解除，但有日本游乐园业者仍强调防疫重要性，呼吁民众搭云霄飞车不要尖叫，鬼屋的鬼出来吓人时必须维持社交距离，民众也不要跟超级英雄击掌。

随着日本的游乐场逐渐重新开园，要如何在疫情的威胁下安全营运，一群游乐园业者发布了联合防疫准则。

防疫准则的建议提到，民众将被要求随时戴上口罩，并避免在云霄飞车或其他游乐设施上大叫；在鬼屋躲藏的鬼也必须跟入内探险的民众维持安全距离。

包括装扮成动物吉祥物和超级英雄在内的游乐园员工，都不应该和年轻的粉丝们握手或击掌，并保持适当距离。

超级英雄在跟邪恶势力血战到底的时候，也应该避免煽动观众支持，以免大家发出尖叫声，让可能成为病毒载体的飞沫悬浮在空中。

准则还建议，虚拟实境设施不能开放，除非特殊的眼镜或护目镜能进行完全消毒；摊贩也被要求，不要拿出玩具或试吃品给小朋友。

游乐园业者坦言：「这些准则不会将感染数降至零，但可以减少感染风险。」业者还允诺会持续研究降低病毒传播风险的方法。

日本最知名的主题乐园「东京迪士尼乐园」及位于大阪的「日本环球影城」目前都还暂停营业，何时开园仍不得而知。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，截至台湾时间27日晚间8时左右，日本的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例累计超过1万6000例，其中846人病故。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP